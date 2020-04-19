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Водители "Яндекс.Такси" смогут проверять цифровые пропуска в приложении агрегатора

По данным пресс-службы "Яндекс.Такси", проверка цифровых пропусков в "Таксометре" будет вестись через API сервиса правительства Москвы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили "Яндекс.Такси" доступ к API (интерфейс программирования приложений, позволяющий сервисам взаимодействовать и обмениваться данными) сервиса правительства города, чтобы компания могла внедрить в свое приложение для водителей возможность проверки цифровых пропусков в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Проверка цифровых пропусков пассажиров такси в Москве, необходимых для поездки на такси, в ближайшее время будет интегрирована в "Таксометр" - приложение "Яндекс.Такси" для водителей, которые принимают заказы сервиса. Таким образом, у московских перевозчиков появится возможность проверять цифровые коды пассажиров, необходимых для передвижения по городу, в той же программе, которая распределяет заказы на поездки среди водителей. Для этого им не понадобится скачивать дополнительные приложения", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы "Яндекс.Такси", проверка цифровых пропусков в "Таксометре" будет вестись через API сервиса правительства Москвы. Добавление новой опции не повлечет за собой раскрытия персональных данных пользователей, так как ни у водителей, ни у таксопарков, ни у онлайн-агрегатора не будет доступа к сведениям о пассажирах. В компании уточнили, что возможность проверять цифровые коды в "Таксометре" может появиться в ближайшие пару недель.

"Мы понимаем, что ответственность водителей такси сейчас выше, чем в обычные дни. Их безопасность, как и безопасность пользователей нашего сервиса, для нас главный приоритет. Поэтому, чтобы облегчить условия работы таксистов, мы намерены как можно скорее интегрировать в "Таксометр" верификацию цифровых кодов, без которых перемещение по городу сейчас невозможно. Мы надеемся, что это поможет максимально широко распространить процесс проверки цифровых пропусков и в то же время сделать его доступнее для водителей", - добавили в компании.

Власти Москвы подтвердили ТАСС, что "Яндекс.Такси" получило доступ к API-сервису проверки цифровых пропусков пассажиров. Это сделано, чтобы проверка была максимально быстрой и простой за счет интеграции в уже существующие приложения, которые установлены у водителей "Яндекс.Такси".

"Правительство Москвы готово предоставить такой доступ всем агрегаторам такси, чтобы они могли использовать сервис проверки цифровых пропусков в своих приложения. Для этого им необходимо обратиться в мэрию и такой доступ им будет предоставлен", - сообщили в пресс-службе правительства.

О проверке цифровых пропусков

14 апреля вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, и в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

Ранее на территории Московского региона начал действовать специальный пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля наличие цифровых пропусков для поездок стало обязательным.

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