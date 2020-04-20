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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза

В первой городской клинической больнице Ижевска 17 новых случаев

ИЖЕВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Удмуртии, зараженных коронавирусом, выросло с 92 до 137, 17 новых случаев зарегистрировано в первой городской клинической больнице (ГКБ) Ижевска, которая ранее была закрыта на карантин, сообщил в понедельник глава республики Александр Бречалов.

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"Всего по Удмуртии на 20 апреля зарегистрировано 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них семь человек выздоровели, три, к сожалению, - это летальные исходы. За 19 апреля 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 17 - городская клиническая больница №1, случаи заболевания зарегистрированы в 13 административных территориях", - сказал Бречалов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в ГКБ №1 сейчас 66 случаев заражения - 44 у пациентов, 22 у медицинских работников. "С 8 апреля, напомню, больница находится на карантине", - уточнил Бречалов. Всего в медучреждении находятся 73 медработника и 102 пациента.

По словам главы региона, 97 случаев заражения сейчас в Ижевске, 13 - в Алнашском районе, восемь - в Граховском, в других районах по три случая и менее.

 

Теги
Бречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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