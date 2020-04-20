Вылет рейса Бангкок - Сочи - Ростов перенесли на более раннее время

БАНГКОК, 20 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Бангкока в Сочи и Ростов-на-Дону состоится 21 апреля, однако перенесен на более раннее время. Об этом говорится в размещенном в понедельник сообщении на странице посольства РФ в Таиланде в Facebook .

"По информации от Минкомсвязи и авиакомпании "Уральские авиалинии", вылет рейса U63630 Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону переносится на 09:05 по местному времени (05:05 мск) 21 апреля. В аэропорт необходимо прибыть в 06:00 (02:00 мск)", - пояснили дипломаты.

Ранее сообщалось, что рейс U63630, который должен был вылететь из Бангкока в Краснодар, изменил путь следования на Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону. Изначально вылет был запланирован на 21 апреля в 17:00 (13:00 мск). Посадка на самолет возможна только для жителей Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, повторная регистрация на рейс не требуется.

7 апреля около тысячи российских туристов смогли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов, 11 апреля в Санкт-Петербург и в Москву отправился самолет "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск, 14 апреля 197 россиян вылетели в Новосибирск и 180 - в Иркутск и в Усть-Каменогорск (Казахстан). 16 апреля "Уральские авиалинии" вывезли 179 россиян в Казань и Уфу, 18 апреля во Владивосток и Екатеринбург двумя самолетами отправились 375 человек, а 19 апреля двумя рейсами в Новосибирск и Кемерово вылетели еще 256 человек. На сегодняшний день около 3 тыс. россиян, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, до сих пор остаются на территории королевства.

К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2,7 тыс., вылечились почти 2 тыс. человек, умерли 47. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).