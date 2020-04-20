Песков: выводов об эффективности принимаемых в регионах мер против коронавируса пока нет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выводов об избыточности или недостаточности принимаемых в регионах РФ мер для борьбы с пандемией коронавируса пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности [таких мер]", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в ряде регионов пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, "где-то по-прежнему нет достаточного резерва по фонду койко-мест". Песков подчеркнул, что у подобных ситуаций "есть и объективные причины".

"Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 17 апреля заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Ранее Путин поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам.