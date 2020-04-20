{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Песков: выводов об эффективности принимаемых в регионах мер против коронавируса пока нет

Пресс-секретарь президента сообщил, что в некоторых регионах не на достаточном уровне находятся запасы аппаратов ИВЛ и индивидуальных средств защиты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выводов об избыточности или недостаточности принимаемых в регионах РФ мер для борьбы с пандемией коронавируса пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности [таких мер]", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в ряде регионов пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, "где-то по-прежнему нет достаточного резерва по фонду койко-мест". Песков подчеркнул, что у подобных ситуаций "есть и объективные причины".

"Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 17 апреля заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Ранее Путин поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Путин: распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС