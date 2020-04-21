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Пандемия коронавируса нового типа
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Верховный суд разъяснил, когда грозят штрафы при ограничениях из-за коронавируса

Президиум ВС РФ утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Под действие статей КоАП попадают нарушения правил поведения, установленных как правительством РФ, так и дополнительных ограничений, вводимых региональными властями, говорится в утвержденном во вторник Президиумом Верховного суда РФ обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ COVID-19.

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Невыполнение требований и правил

Так, по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации") подлежат квалификации действия физического лица, выразившиеся в нарушении указа мэра Москвы от 5 марта "О введении режима повышенной готовности" в части запрета посещать территории общегородского значения - парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы (под запрет попали 55 парков и зон отдыха в столице, включая Крымскую набережную и зоопарк - прим. ТАСС). Кроме того, так же квалифицируются нарушение введенного запрета посещать помещения для развлекательных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан (дискотек, ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок), нарушение требования соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах, а также нарушение запрета покидать место проживания, кроме предусмотренных указом случаев (выход в ближайшие магазин или аптеку, выгул собак, вынос мусора).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц эта же ответственность грозит за нарушение запрета работы ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, за работу объектов розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и ряда других, а также за работу салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и саун.

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Часть 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для граждан предупреждение или штрафа от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ответственность вернувшихся из заграницы

В случае нарушения лицом, прибывшим на территорию РФ из иностранного государства, требования изоляции в домашних условиях на 14 дней со дня прибытия в Россию и одновременно нарушения запрета посещать территории общегородского значения такие действия "необходимо квалифицировать по части 2 статьи 6.3 КоАП" ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"), говорится в обзоре.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП предусматривает для граждан штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Соразмерность штрафов

При этом Верховный суд пояснил, что "при решении вопроса о назначении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ, административного наказания конкретного вида и размера необходимо <…> иметь в виду, что такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами".

Предупреждение, а не штраф за нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции может быть применено как к гражданам, так и к юридическим лицам. Президиум ВС РФ напомнил, что санкция части 1 статьи 20.61 КоАП РФ предусматривает как наложение административного штрафа, так и предупреждение. "Исходя из содержания названной нормы, административное наказание в виде предупреждения может быть назначено любому субъекту административного правонарушения (гражданину, должностному лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическому лицу) <…> в зависимости от конкретных обстоятельств дела об административном правонарушении", - говорится в обзоре с разъяснениями судам.

Теги
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