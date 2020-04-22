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Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Ошарина

Председатель Союза театральных деятелей России назвал смерть замглавы департамента культуры Москвы личным горем

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя столичного департамента культуры Леонид Ошарин, который умер в возрасте 47 лет, был талантливым и отзывчивым человеком, его ждало большое будущее, сказал ТАСС председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, назвав эту потерю личным горем.

Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В Мосгордуме подтвердили смерть замглавы столичного департамента культуры.

"Если это все так, это огромное горе для меня. Леня пришел к нам [в Et Cetera] инженером и вырос в потрясающего специалиста, который знал все законы. Он стал у нас директором. Потом он был директором Маяковки, затем его взяли в департамент культуры - и это объяснимо, потому что он знал все законы, был добрым, отзывчивым и умным человеком", - сказал Калягин.

Он отметил, что у Ошарина "изумительная семья - прекрасная жена и трое детей", добавив, что ему было очень комфортно общаться и работать с Ошариным, несмотря на большую разницу в возрасте. "Это горе для меня. Его ждало большое будущее, большая карьера. Я потрясен, абсолютно раздавлен", - сказал Калягин.

Ошарин родился 22 января 1973 года в Ивановской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем получил дополнительное образование в сфере управления государственными и муниципальными заказами. С 2001 года работал в Москве: начинал в должности замдиректора по художественно-постановочной части в театрах "Человек" и "Жар-птица", а затем перешел на работу в театр Et Cetera, где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года - директором театра.

В конце декабря 2011 года стал директором Московского академического театра им. Маяковского. В ноябре 2018 года был назначен заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

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