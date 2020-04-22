Свыше 3,9 млн человек привязали номера автомобилей к цифровым пропускам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 3,9 млн автомобилистов в Москве уже привязали номера машин к цифровому пропуску. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Уже более 3,9 млн автомобилистов в Москве привязали номера машин к цифровому пропуску. 22 апреля с 00:00 до 19:00 по дорогам Москвы передвигались более 1,5 млн автомобилей. Без пропуска - 230 тыс. машин (15% от всех)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, порядка 1,7 млн человек внесли номера транспортных карт "Тройка" в столичную базу данных цифровых пропусков.

"На данный момент к пропускам уже привязали 1,7 млн карт "Тройка" и соцкарт. На 18:00 через турникеты с помощью карт "Тройка" и социальных карт прошли 860 тыс. пассажиров", - говорится в публикации.