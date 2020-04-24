ВОЗ открыла новую инициативу международного сотрудничества в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) открыла новую международную инициативу, направленную на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Торжественная церемония по этому случаю состоялась в пятницу в Женеве в режиме телеконференции с участием представителей ряда международных структур и государств.

Открывая видеоконференцию, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус тепло поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также филантропов Билла и Мелинду Гейтс за их участие в инициативе. "Мы стоим перед лицом общей угрозы, мы сможем ее преодолеть, только действуя сообща", - сказал глава ВОЗ, подчеркнув, что мир "срочно нуждается" в эффективных средствах для борьбы с пандемией. Новая инициатива получила название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (Access to COVID-19 Tools Accelerator, или кратко - ACT Accelerator). "Все мы привержены тому, чтобы все люди имели доступ ко всем инструментам, необходимым для победы над COVID-19", - резюмировал гендиректор.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший на церемонии, напомнил, что коронавирус не знает границ и повсюду угрожает людям. "Во взаимозависимом мире никто из нас не находится в безопасности, пока все мы не находимся в безопасности", - сказал он, выразив уверенность, что действуя совместно, человечество выйдет более сильным из нынешней пандемии. Генсекретарь подчеркнул, что новые средства борьбы с пандемией, которые будут разрабатываться в рамках новой инициативы, "должны стать ясным и важным примером глобального общественного блага".

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении назвала COVID-19 "общим врагом". Она призвала "приложить все силы для разработки вакцины, улучшения диагностики и лечения", а также мобилизовать больше финансовых ресурсов на решение этой задачи. Когда вакцина будет создана, ее следует направить во все регионы мира, отметила канцлер. В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на конференции, что его страна с самого начала вспышки коронавируса опиралась на международное сотрудничество, так как "у вируса нет границ". Он выразил уверенность в том, что созданный в целях борьбы с пандемией альянс "будет расти в духе многосторонности и справедливого распределения ресурсов в интересах человечества". "Италия будет придерживаться доброй традиции глобальной солидарности", - заверил Конте.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул в своем выступлении, что несмотря на нынешний беспрецедентный кризис, "есть шанс выйти из него сильнее". "Испания привержена центральной роли ООН и Всемирной организации здравоохранения в глобальных усилиях по борьбе с пандемией", - сказал он. "В борьбе с COVID-19 никого нельзя забыть. Необходимо отойти от фрагментарных усилий и сосредоточиться на подходе, который будет характеризоваться сотрудничеством", - заключил испанский премьер.

Новая инициатива

Как ранее пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны 1 200 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.