КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, и заявил, что трагедия стала не только уроком, но и предостережением на будущее.

"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее", - подчеркнул Зеленский по случаю 34-й годовщины катастрофы, сообщил в воскресенье официальный Telegram-канал главы государства.

"В этот день, - отметил президент, - мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и ушли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей разных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий".

По убеждению Зеленского, залогом разрешения глобальных проблем современности, в числе которых и чернобыльская трагедия, и в дальнейшем остается международная солидарность и слаженная работа во имя лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений. "Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение - ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира", - добавил он.

Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Радиоактивно загрязненными оказались 2293 населенных пункта Украины, в которых на момент аварии проживало свыше 2,6 млн человек.