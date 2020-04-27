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Пандемия коронавируса нового типа

На территории Новосибирской области ввели обязательный масочный режим

Режим самоизоляции в регионе продлили до 15 мая

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ввели на территории региона обязательный масочный режим при посещении жителями магазинов и передвижении на общественном транспорте. Режим самоизоляции в регионе, где, по последним данным, зафиксировано 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлен до 15 мая, следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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Режим самоизоляции в Новосибирской области ввели 31 марта, позднее его продлили до конца апреля. С 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона. В последнюю неделю в регионе зафиксирован резкий рост числа заболевших, две вспышки зафиксированы в том числе на крупных предприятиях Новосибирска, приступивших к работе с 6 апреля.

"Постановляю соблюдать масочный режим при проезде во всех видах транспорта общего пользования, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений, специализированных объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием населения", - говорится в тексте постановления.

По данным регионального штаба на 27 апреля, число заразившихся коронавирусом нового типа в Новосибирской области составляет 347 человек, за сутки было выявлено 42 инфицированных. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил рост числа зараженных увеличением количества проведенных тестов. В течение выходных лаборатории области обработали более 3,8 тыс. проб.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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