Общежитие Петербургского университета путей сообщения закрыли на карантин из-за COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Общежитие Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из студентов. Об этом сообщается на сайте вуза.

"В общежитии 5 к. 3, расположенном по ул. Малая Посадская 22-24, у обучающегося подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией. Администрация университета настоятельно рекомендует иногородним обучающимся находиться в настоящее время по основному месту проживания до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В сообществе общежития "ВКонтакте" отмечается, что в здании ввели карантин, выходить на улицу запрещено. Университет организует для студентов питание и ежедневный осмотр врача.

Ранее на карантин закрывалось общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова. В этом списке также роддома №10 и 17, отделение городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова, детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника им. Пирогова СПбГУ и НИИ ТО им. Вредена. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев заражения коронавирусом среди пациентов и у одного сотрудника. Кроме того, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в пансионате для пожилых людей и в психоневрологическом интернате.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.