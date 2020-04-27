В штате Висконсин власти продлили карантин. В Колорадо, Миннесоте и Джорджии его ослабили

"Прежде, чем начать ослаблять санитарные меры, мы должны развернуть систему тестирования жителей штата и проводить по крайней мере 80 тыс. тестов в неделю, - отметил он. - Пока у нас такой возможности нет". На основании информации о тестировании населения, добавил вице-губернатор, можно будет судить о том, где эпидемиологическая обстановка ухудшилась, а где - улучшилась.

В штате Нью-Джерси, по сообщению телекомпании, власти пока не приняли решения о том, когда можно будет ослаблять санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией. "Я склоняюсь к тому, чтобы принимать решение по этому вопросу в масштабах всего штата, а не по отдельным районам", - привела телекомпания слова губернатора Нью-Джерси Фила Мэрфи. По его мнению, об ослаблении карантинных мероприятий можно говорить лишь тогда, когда "будет твердая уверенность в том, что принятые ранее меры дали результат". Штат Нью-Джерси, добавил он, будет принимать решения о возобновлении экономической активности по согласованию с соседним штатом Нью-Йорк.

Ранее во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо напомнил, что санитарные меры на территории штата должны действовать до 15 мая. При этом он заявил, что вероятно, продлит срок действия этих мер, но в то же время не исключил, что в некоторых сельских районах, в зависимости от сложившейся там эпидемиологической обстановки, можно будет рассмотреть возможность ослабления ограничений, но делать это следует крайне осторожно.

Ограничения смягчены, но бизнес в недоумении

Некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией, отменены с понедельника в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, отметила газета The New York Times, однако многие владельцы предприятий "испытывают недоумение по поводу противоречивых указаний со стороны местных властей, властей округов и властей штата по поводу того, какая именно экономическая деятельность разрешена". Так, в штате Колорадо владелец парикмахерской в течение последних двух дней получил от властей два взаимоисключающих уведомления: согласно одному, ему разрешили работу, а в другом ему грозят штрафом, если он откроет двери парикмахерской для клиентов.

В штате Джорджия, по данным газеты, губернатор Брайан Кемп разрешил ресторанам возобновить работу, но сопроводил это разрешение таким количеством оговорок и требований, что большинство владельцев ресторанов в Атланте (штат Джорджия) решили не открывать свои заведения.

В штате Миннесота губернатор Тим Валц отменил с понедельника ограничения на работу части промышленных предприятий при соблюдении ими жестких требований и, по сообщению издания, некоторые владельцы компаний "решили, что безопаснее будет не возобновлять деятельность".

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 979 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 55 тыс. человек, в том числе более 17 тыс. - в штате Нью-Йорк.