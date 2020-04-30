В РВИО назвали символом гуманности советских солдат спасение девочки сержантом в Берлине

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подвиг старшего сержанта Николая Масалова, который ровно 75 лет назад - 30 апреля 1945 года под обстрелом спас в Берлине немецкую девочку, стал символом мужества и гуманности Красной армии, сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Это реальная история, когда 30 апреля 1945 года старший сержант Николай Масалов совершил подвиг, который вошел в историю как образец мужественности и гуманности наших солдат. Масалов воевал с 1942 года, прошел Сталинградскую битву, защищал Мамаев курган, дважды был ранен, награжден боевыми наградами. В составе 79-й гвардейской дивизии он прошел весь путь до Берлина, пользовался авторитетом среди бойцов, не раз брал на себя командование взводом, а во время штурма Берлина первым водружал красные флаги на захваченных опорных пунктах противника", - сказал он.

В тот день красноармейцы готовились занять важный узел противника - аэродром Темпельхоф, путь к которому преграждал Ландвер-канал. "На противоположном берегу у нацистов были хорошо укрепленные оборонные пункты, огневые точки, и наши бойцы ждали удара артиллерии, чтобы за огневым валом без больших потерь преодолеть этот участок. Вдруг Масалов услышал детский плач, он прислушался и понял, что на стороне противника действительно плакал ребенок. Он решил спасти его и подошел к командиру спросить разрешения. Командир не хотел рисковать жизнью своего бойца в последние дни войны, но прекрасно понимал, что ребенка нужно спасти, поэтому уступил", - отметил Мягков.

На командном пункте тогда находился маршал Василий Чуйков, который стал свидетелем этого эпизода. "Масалов пересек набережную, укрылся за выступом бетонированной стенки канала и вновь услышал плач ребенка. Тогда он поднялся во весь рост, на груди блеснули ордена. Прошло несколько минут, на миг смолкли вражеские пулеметы, ждали 5,10 минут, и тут мы увидели Масалова, раздался его голос: "Я с ребенком, прикройте меня огнем!". Гвардейцы открыли по немцам яростный огонь, прикрыли своего товарища, который совершил рывок, и с маленькой девочкой, бережно укутанной в плащ-палатку, пробрался к нам и передал ее подоспевшим санитаркам", - процитировал научный директор РВИО воспоминания маршала.

Мягков подчеркнул, что этот случай был не единственным. "Не раз наши солдаты в Берлине спасали детей. Подобный случай был совершен Трифоном Лукьяновичем, он тоже спас немецкую девочку, но, когда он нес ее к позиции своей части, его настигла пуля немецкого снайпера", - сказал историк.

Память о подвиге

Подвиг красноармейца Николая Масалова стал основой скульптурной композиции Евгения Вучетича "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке. "Образ Масалова, поскольку о нем узнали корреспонденты и командование, стал для Вучетича основой создания скульптурной композиции Воина-освободителя. И, хотя ему позировал другой человек, в своей работе Вучетич увековечил именно этот эпизод", - сказал Мягков.

Он отметил, что эта работа стала заключительной частью так называемого "триптиха". "Первая часть "Тыл - фронту" (скульптор Лев Головницкий) установлена в Магнитогорске, на ней рабочий вручает только что изготовленный меч защитнику Родины. Вторая - "Родина-мать" с высоко поднятым мечом на Мамаевом кургане в Волгограде, а третья - как раз в Берлине, где советский солдат, опустив меч, держит на плече ребенка, что символизирует окончание самой страшной войны в истории человечества", - добавил историк.