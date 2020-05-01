Количество зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Коронавирус нового типа за сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, общее количество выявленных случаев заражения в республике достигло 100, сообщила в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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"По вновь выявленным случаям следует сказать, что сегодня у нас число заболевших достигло 100. Это 37 очагов в целом по республике", - сказала Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что семь из восьми новых случаев COVID-19 выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Из них четыре связаны с семейными очагами, двое - медработники, выявленные при обследовании как контактные лица, одна прибыла с территории Украины, обследована на 10-й день медицинского наблюдения в соответствии с действующими протоколами. Еще одна заразившаяся - медицинский работник, которая обратилась самостоятельно с симптомами респираторных инфекций.

Из 100 зарегистрированных в Крыму случаев коронавирусной инфекции 21 завезен из-за границы, 10 - из других субъектов России, 69 случаев - местные.