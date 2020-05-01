В Бурятии открылся пансионат для пациентов с коронавирусом в легкой форме

УЛАН-УДЭ, 1 мая. /ТАСС/. Пансионат для пациентов, зараженных коронавирусом, у которых инфекция протекает в легкой форме, открылся в Бурятии в Центре восточной медицины. Об этом сообщили в пятницу в республиканском оперативном штабе.

"Система здравоохранения республики мобилизует дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Улан-Удэ на базе Центра восточной медицины с 1 мая открыт пансионат для временной изоляции пациентов с легким или бессимптомным течением COVID-19", - сообщили в штабе.

Пансионат рассчитан на 120 койко-мест. Поручение по организации меднаблюдения за данной категорией пациентов в условиях пансионата региональному Минздраву дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Также в Бурятии создана комиссия по отбору помещений для размещения новых обсерваторов. Правительство республики прорабатывает с руководителями коллективных средств размещения возможность создания обсерваторов на их базе", - сообщили в оперативном штабе, уточнив, что сейчас как обсерваторы в регионе задействованы помещения санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский Бор", центра отдыха Orange House, для размещения медиков подготовлена гостиница "Аян-Отель".

Ранее обсерваторы в Улан-Удэ были открыты в реабилитационном центре "Здоровье", социально-оздоровительном отделении госпиталя ветеранов войн и в курорте "Горячинск".

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, в Бурятии на 1 мая зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерли четыре человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов. В отделениях реанимации находятся девять взрослых пациентов в тяжелом состоянии.