Шнуров, Меладзе и Лепс споют для врачей в эфире Первого канала

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Евгений Миронов, Петр Дранга, группа Uma2rman, Emin, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и другие российские музыканты и актеры примут участие в концерте в поддержку врачей и медицинского персонала, который 3 мая покажет Первый канал. Об этом в пятницу сообщили пресс-службы соорганизаторов, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Первого канала.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, Первый канал и Vision Media Center проведут большой концерт-акцию "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" в поддержку врачей и медицинского персонала", - сказали в пресс-службе.

Трансляция акции начнется в 22:00 мск.

"РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию коронавирусу и оказывает поддержку тем, кто своими действиями формирует основу для успеха в этой борьбе, - процитировали в пресс-службе гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. - В знак глубочайшей признательности мы приняли участие в организации концерта, который будет показан в эфире Первого и в ходе которого российские звезды вместе со всей страной громкими и искренними аплодисментами поддержат врачей, медсестер и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией".