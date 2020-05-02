Татьяна Васильева решила лечиться дома

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне почувствовалась себя плохо и обратилась в больницу, решила лечиться дома. Об этом она сообщила ТАСС в субботу.

"Пока болею. Не очень хорошо [себя чувствую]. Я уехала домой, дома сама лечусь", - сказала Васильева.

Отвечая на вопрос, какой диагноз назвали врачи, актриса сказала, что уехала из больницы, не дождавшись приема. "Меня не отправляли [домой], я сама ушла", - пояснила она.

Накануне Васильева рассказала ТАСС, что неважно себя чувствует и находится в больнице. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась к врачам и будет ли госпитализирована. Ранее СМИ сообщали, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".