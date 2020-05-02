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Более 1,5 тыс. захоронений ветеранов приведут в порядок в Москве ко Дню Победы

Работы проведут на 136 кладбищах города

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на 136 кладбищах Москвы приведут в порядок к годовщине Победы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

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"В рамках комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы ГБУ "Ритуал" проводит уборку захоронений участников Великой Отечественной войны в Москве. Более 1,5 тыс. могил будут надлежащим образом убраны и приведены в порядок. Соответствующие работы уже организованы на всех 136 подведомственных ГБУ "Ритуал" кладбищах Москвы", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что сейчас столичные кладбища закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Работы проводятся с соблюдением предписанных мер предосторожности. "Исключения делаются только для родственников и близких умерших на время церемоний прощания", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции, а до тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего.

 

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Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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