Более 1,5 тыс. захоронений ветеранов приведут в порядок в Москве ко Дню Победы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на 136 кладбищах Москвы приведут в порядок к годовщине Победы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В рамках комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы ГБУ "Ритуал" проводит уборку захоронений участников Великой Отечественной войны в Москве. Более 1,5 тыс. могил будут надлежащим образом убраны и приведены в порядок. Соответствующие работы уже организованы на всех 136 подведомственных ГБУ "Ритуал" кладбищах Москвы", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что сейчас столичные кладбища закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Работы проводятся с соблюдением предписанных мер предосторожности. "Исключения делаются только для родственников и близких умерших на время церемоний прощания", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции, а до тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего.