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В Коми продлили действие проездных на транспорт до конца мая

В своем видеообращении к жителям региона губернатор республики Владимир Уйба отметил, что в этот период в общественном транспорте с пассажиров не должны брать денег за проезд

СЫКТЫВКАР, 2 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми продлили до конца мая действие апрельских билетов на проезд в общественном транспорте, которые оказались невостребованными из-за ограничений в связи с пандемией. Об этом сообщил в субботу врио главы республики Владимир Уйба.

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"Сразу оговорюсь, это вопрос муниципалитетов, но, чтобы не было разных решений, мы на оперативном штабе это обсуждали, и я принял решение - продлить действие апрельских проездных по 31 мая 2020 года включительно. Еще вчера, и я об этом знаю, в автобусах требовали плату за проезд, мы сегодня довели до всех муниципалитетов, и с вас не имеют права требовать деньги, предъявляйте проездной билет", - сказал Уйда в видеообращении к жителям региона, которое размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

В Коми до 12 мая действует режим повышенной готовности. Работа общественного транспорта внутри городов и районов и между муниципалитетами приостановлена, за исключением единичных рейсов, чтобы доставить на работу сотрудников системообразующих предприятий. Кроме того, власти запустили дачные маршруты, выделив для них дополнительные автобусы.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, на 2 мая лабораторно подтверждено 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за минувшие сутки составил семь случаев. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 546 человек, из них 2 372 контактировали с заболевшими, 174 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 92 человека, семь умерли. В начале апреля регион занимал второе место после Москвы по числу заболевших на 100 тыс. населения, переместившись к концу месяца на 23-е место.

 

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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