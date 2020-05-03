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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники МЧС продезинфицировали более 650 лечебных учреждений в России

В самом министерстве обработано около 30 тыс. единиц техники и 16 тыс. ведомственных зданий

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ с начала апреля провели дезинфекцию более 650 лечебных и около 520 образовательных учреждений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"С начала апреля продезинфицировано более 3 тыс. км дорог и около 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Кроме того, обработано более 650 лечебных, почти 520 образовательных учреждений и около 2 тыс. объектов соцобслуживания", - сказали в ведомстве.

В самом министерстве обработано около 30 тыс. единиц техники и 16 тыс. ведомственных зданий.

Ранее сообщалось, что МЧС продезинфицировало все девять железнодорожных вокзалов Москвы. Кроме того, министерство развернуло аэромобильный госпиталь в Мурманской области, гоотовится к открытию второй, Аналогичный аэромобильный комплекс развернут в Якутии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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