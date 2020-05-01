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Пандемия коронавируса нового типа

Рост числа зараженных коронавирусом в России стабилен. Доля вылечившихся растет

Число заразившихся за сутки возросло на 7 933, выздоровел 1 601 человек
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России в пятницу возросло сразу почти на 8 тыс. человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Однако специалисты говорят, что изменения в эпидемическом процессе вселяют надежду, а приступать к поэтапному снятию ограничительных мер можно будет уже через пару недель.

За сутки коронавирус подтвердили сразу у 7 933 человек, тогда как днем ранее - у 7 099. Общее число выявленных с начала вспышки заболевания случаев достигло 114 431.

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В относительном выражении дневной рост составил 7,45% против 7,1% в четверг. Десятый день подряд этот показатель держится ниже 10%. Как отметила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, Россия в последние недели была "уже практически на плато по числу новых случаев". Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей составил около 78.

Вечером 30 апреля стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Правительство продолжит работу в штатном режиме, заверил его пресс-секретарь Борис Беляков. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Эффективные тесты

Еще в середине апреля власти отмечали, что рост числа случаев заражения связан не только с распространением коронавируса, но и с растущей эффективностью его выявления. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС исключила возможность ошибок при использовании отечественных тестов. По ее словам, они обнаруживают заражение при малейшей концентрации вируса.

В России провели уже более 3,7 млн тестов, охватив более 2,5% населения страны. По числу тестирований в сутки она приблизилась к Соединенным Штатам, где делают порядка 200 тыс. исследований ежедневно.

Тесты позволяют найти инфицированного, даже если он не чувствует себя больным: так выявляют около 40% всех новых случаев (в пятницу - около 45%).

Доля вылечившихся растет

В России за сутки признан здоровым еще 1 601 человек с подтвержденным коронавирусом, всего их уже 13 220 - 11,5% всех инфицированных. В последние дни этот показатель, стабильно составлявший 7-8%, перешел к быстрому росту.

Больше 10% заразившихся уже выписали в Москве - в общей сложности 5 766 человек. Столица в пятницу поставила очередной рекорд по числу вылечившихся за сутки - 631 пациент.

Условный показатель смертности почти не изменился и составил 1,02%. За сутки умерли 96 пациентов, общее число жертв коронавируса в стране достигло 1 169.

Регионы сравнялись с Москвой

В Москве за день подтвердили коронавирус еще у 3 561 человека, всего с начала вспышки - у 57 300. Это 50% всех подтвержденных в стране случаев. В начале апреля этот показатель достигал примерно 70%.

Среди других регионов лидером по числу заразившихся является Московская область, где 12 507 инфицированных (почти 11% подтвержденных случаев). Следом идет Санкт-Петербург с 4 411 - это менее 4% от выявленных в стране пациентов.

1 мая отметку в тысячу заразившихся преодолели еще три региона - Калужская, Ростовская и Тульская области. Всего таких регионов уже десять.

Надежды и перспективы

Как отметила глава Роспотребнадзора в интервью ТАСС, в течении эпидемического процесса "есть определенные, вселяющие надежды изменения". Попова допустила, что ситуация с коронавирусом достигла уровня, с которого может "спускаться только вниз".

По ее словам, при обсуждении возможного смягчения ограничительных мер специалисты исходят из трех базовых показателей: снижения темпов прироста заболеваемости, наличия свободных мест для лечения заразившихся и увеличения числа тестов. На первых этапах россиянам могут разрешить прогулки небольшими компаниями и занятия спортом на улице, сообщила она.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович полагает, что страна может начать снимать ограничения с 12 мая. В интервью ТАСС она отметила, что российская система здравоохранения оказалась хорошо подготовлена к эпидемии и эффективно справилась с защитой особенно уязвимого перед вирусом старшего поколения. Тем не менее россиянам придется быть осторожными и после снятия ограничительных мер, предупредила она.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типаВуйнович, Мелита
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