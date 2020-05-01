Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 57 тыс. человек

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 3 561 человека и превысило 57 тыс., почти 84% из них моложе 65 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

"В столице подтвержден 3 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 57,3 тыс. случаев коронавируса. 40% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% - старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Темп роста числа инфицированных коронавирусом в столице составил 6,6%. Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 7 933, до 114 431 человека.

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