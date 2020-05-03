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В Коми выдали около тысячи единиц техники семьям и педагогам для дистанционного обучения

Глава региона Владимир Уйба также сообщил, что учебный год для младшеклассников республики закончится 22-23 мая, а для учеников средних и старших классов - 29-30 мая

СЫКТЫВКАР, 3 мая. /ТАСС/. Школы Республики Коми передали во временное пользование семьям и учителям около тысячи единиц компьютерной техники для дистанционного обучения. Власти закупят технику дополнительно, сообщил в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

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"Мы на сегодня передали семьям для дистанционного обучения детей более 670 единиц техники, учителям выдали 330 единиц. Сколько было, столько и передали из школ во временное пользование. Сейчас речь идет о том, что нужно срочно докупать, и мы это сделаем", - сказал Уйба, отвечая на вопросы жителей республики. Видеообращение размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По его словам, есть рекомендации федерального Минобрнауки об окончании учебного года, но есть и критерии региональные, в каждом субъекте РФ они свои. "Мы приняли решение, что для школьников 1-4-х классов учебный закончится 22-23 мая в зависимости от того, по пятидневной или шестидневной неделе проводилось ранее обучение. Для учащихся 5-11-х классов это 29-30 мая. И экзамены для 9-х классов мы планируем провести 9 июня по русскому языку, 16 июня по математике. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности для детей и педагогов. Для этого увеличиваем количество пунктов для проведения экзаменов в два раза. Начало сдачи ЕГЭ установлено на 8 июня", - сказал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что возврат к обычной системе обучения произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация, никаких экспериментов с продолжением дистанционного обучения не планируется. "Никакой дистанцией контакт "учитель - ученик" не заменить, но у нас сейчас другого выхода нет. Нельзя было бросать процесс обучения и хоть в таком режиме [нужно] учебный год закончить", - сказал Уйба.

 

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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