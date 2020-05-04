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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ сообщили, что клирики получают помощь, за которой патриарх обратился к прихожанам

Как отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, из-за пандемии церковь находится в сложной ситуации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Священники Русской православной церкви, испытывающие нужду из-за пандемии коронавируса, уже получают помощь, за которой обратился к состоятельным прихожанам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

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"Патриарх, понимая сложную ситуацию, обратился к людям, которые в состоянии оказать помощь, и вчера в послании сказал о том, что определенная помощь уже получена. Конечно, она не решит принципиально ситуацию, поскольку ситуация непростая, но церковь была всегда со своим народом, во все времена, и сегодня мы переживаем сложные времена. Поэтому, конечно, церковь, так же, как и все мы, находится в сложной ситуации, и я думаю, что мы вместе совместно преодолеем и это тоже", - сказал он.

Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии. Об этом он сообщил в обращении к верующим, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Легойда, Владимир РомановичПандемия коронавируса нового типа
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