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В России вступил в силу закон, разрешающий не дублировать кадровые документы на бумаге

Эксперимент позволит работникам дистанционно знакомиться с локальными нормативными актами, графиками отпусков, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Закон о проведении эксперимента по введению электронного документооборота вступил в силу в России во вторник. После принятия ряда дополнительных регламентирующих документов, предприятия - участники эксперимента смогут полностью или частично вести кадровый документооборот в электронном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал федеральный закон о проведении этого эксперимента, который продлится до 31 марта 2021 года. Он позволит его участникам не дублировать важные трудовые документы на бумажном носителе, как это было раньше. Минтруду России в ближайшее время необходимо разработать положение о порядке проведения эксперимента и принять ряд других регламентирующих документов.

Без лишних бумаг

"Переход на электронный кадровый документооборот значительно упростит оформление трудовых отношений с вахтовыми работниками, позволит знакомить сотрудников с графиками отпусков и другими рабочими документами в электронном виде", - рассказали в Минтруде.

По данным ведомства, многие компании уже начали вести внутренний документооборот в электронном виде.

"Кадровый документооборот - одна из сфер, где определенные документы должны дублироваться на бумажном носителе. До принятия закона требовалось, чтобы ряд документов обязательно был на бумажном носителе: трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие", - пояснили в Минтруде.

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Это существенно усложняло переход на удаленную работу, заключение трудовых договоров при вахтовой работе. Как уточнили в министерстве, у участников эксперимента появится возможность оформлять эти важные документы в электронном виде без дублирования в бумажном виде.

Добровольное участие

Эксперимент позволит работникам дистанционно знакомиться с локальными нормативными актами, графиками отпусков, сменности, другими документами, связанными с работой, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

"Работники и лица, поступающие на работу, принимают участие в эксперименте добровольно, это отражается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему), и вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что для того, чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо сообщить о своем желании в Минтруд РФ. Перечень участников эксперимента по мере поступления заявок будет расширяться.

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