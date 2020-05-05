В МЧС рассказали, как кибермошенники используют связанные с коронавирусом страхи

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Кибермошенники используют страхи людей в связи с распространением коронавирусной инфекции и стараются ввести их в состояние аффекта для совершения интернет-преступлений. Об этом говорится в опубликованных во вторник рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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"Мошенники легко используют страхи людей во времена неопределенности, недостаточности информации, обещая помощь и предлагая мнимую заботу, - говорится в сообщении. - Главная цель преступников - ввести человека в состояние аффекта и заставить выполнить действия, направленные на открытие СМС-уведомлений, почтовых сообщений, осуществить отправку денежного перевода, сброса пароля от своего аккаунта, что позволит им получить несанкционированный доступ к персональным данным".

Специалисты отмечают, что среди способов воздействия мошенников могут быть письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или учреждений здравоохранения со ссылками, которые ведут на зараженные или поддельные страницы, организация сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом, а также, например, предложения о продаже тестов для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Как только пользователь активирует ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт и предлагают поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников.

В МЧС советуют для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, настороженно относится к любому письму или сообщению, в котором затронута тема коронавируса. "Немедленно прекращайте любые телефонные разговоры информационного характера с незнакомыми вам людьми", - призывают эксперты. Кроме того, они отмечают, что реальные сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные или пароль.

Также во ВНИИ ГОЧС рекомендуют сразу же удалять СМС с просьбой обновить платежные или прочие реквизиты. "Если вы не знаете, что делать в случае получения письма с темой "Банк" или "Финансы", следует позвонить в банк на их официальный телефон", - отмечают там.

Ранее в МВД России сообщали, что количество преступлений с использованием IT-технологий за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло почти на 84%. В ведомстве отметили, что в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом за указанный период вырос на 4%.