Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне за последние дни установило связь еще с восемью российскими школьниками, будет прорабатываться их возвращение на родину следующим рейсом с восточного побережья США. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатического представительства Анатолий Антонов.

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. "До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья. Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с их родителями", - добавил он.

В понедельник около 400 человек вылетели вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Москву. Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала представитель МИД. По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся.

Вывозной рейс из Лос-Анджелеса

Антонов сообщил, что организация вывозного рейса "Аэрофлота" из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) была осложнена отсутствием российских консульских учреждений на Западном побережье США.

"Организация данного рейса была осложнена отсутствием наших консульских учреждений на западном побережье, - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ. - Все приходилось делать удаленно, во многом полагаясь на взаимодействие с представительством "Аэрофлота".

"Вместе с коллегами мы учли прежние сложности и смогли избежать накладок, - подчеркнул глава российской дипломатической миссии. - Существенную помощь вылетавшим россиянам оказали волонтеры молодежных общественных объединений соотечественников, в том числе организаторы "Бессмертного полка" в Калифорнии".

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса в Москву вылетел в 16:28 по времени Западного побережья США (02:28 мск) и ожидается в Москве в 13:25 во вторник. Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско (штат Калифорния), торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года американские власти объявили о закрытии в Сиэтле (штат Вашингтон) генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипломатическая собственность РФ).