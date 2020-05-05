В Приморье будут выявлять нарушителей масочного режима с помощью видеокамер

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Приморья будут использовать видеокамеры для выявления нарушителей обязательного масочного режима в общественных местах, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры. Поэтому важно научиться работать в сложившейся ситуации. Так, идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок", - приводятся в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Он отметил, что следить за соблюдением масочного режима в торговых центрах будет их администрация, которой местные власти смогут предъявлять претензии за нарушения. "Пусть на каждой двери пишут "Вход без масок запрещен". Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей", - заявил губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что с 30 апреля власти Приморского края приняли решение о введении на территории региона обязательного ношения защитных медицинских масок.

В настоящий момент в крае 635 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным федерального штаба на 4 мая, в регионе с начала пандемии умерли четверо инфицированных, 73 пациента выздоровели. С начала пандемии в Приморском крае проведено более 45 тыс. тестирований на коронавирус. Ежедневно специалисты берут 1400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 16 тыс. человек. В обсерваторах на карантине - 755 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356.