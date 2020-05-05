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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии на стройке под Псковом выросло до 39

По словам председателя областного комитета здравоохранения Марины Гаращенко, все они госпитализированы

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение, возросло до 39 человек. Об этом во вторник сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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"39 заболевших. То есть, 88 человек, которые прибыли, 39 выявлены [из них] с заболеванием. Сегодня они все госпитализированы, 39 человек находятся на обсервации. Остальные находятся на промежуточном выявлении, в межрайонной больнице", - сказала Гаращенко.

Об очаге заражения коронавирусом среди рабочих 24 апреля сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Власти сообщили, что с соответствующим диагнозом были госпитализированы 16 человек. Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и в соседнем городе Великие Луки, так как заразившиеся проживали в общежитиях в этих муниципалитетах вместе с местными жителями.

В конце апреля губернатор Михаил Ведерников сообщил, что с коронавирусом выявлено 30 рабочих.

По данным представителей регионального комитета здравоохранения, в Новосокольниках возводится инфекционное отделение, в котором предполагается обустроить от 80 до 100 коек. Во вторник губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в регионе на данный момент выявлено 252 случая заражения. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 8 летальных исходов. Выздоровели 32 человека.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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