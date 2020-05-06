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Пандемия коронавируса нового типа
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В Крыму за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом

Это максимальный прирост зараженных в республике с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился за сутки у 32 человек в Крыму, это максимальный прирост заболевших в регионе с начала пандемии, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове.

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"Ситуация за истекшие сутки плохая, у нас 32 заболевших. 24 человека - это Алуштинский обсерватор, там старый очаг, шесть врачей и пациенты. Шесть человек - Ялта, из них пятеро - это старый очаг [контакты медсестры, у которой обнаружен коронавирус], и одна женщина с непонятным источником. В Симферополе - [заразилась] женщина, вернувшаяся из Москвы в последние несколько дней. И Красноперекопский район - еще один заболевший в Джанкойской больнице", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что пик заболеваемости в регионе еще не пройден. "Мы имеем значительный рост заболеваний за неделю. Заболеваемость растет, мы это прогнозировали. Мы даже не дошли еще до подъема заболеваемости. 37% очагов имеют число заболеваний - один, то есть прерваны все цепочки заболеваний. Это неплохой результат", - сказала она.

В Крыму по состоянию на 6 мая зарегистрированы 160 случаев заражения: 21 из них завезен из-за границы, 17 - из субъектов России. 22 случая - это люди, контактировавшие с прибывшими из других регионов, 100 - контактировавшие с зараженными на территории полуострова. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 889 человек: дома - 944 человек, в стационарах - 137, изолированы в обсерваторы - 808 человек. Выздоровели - 40 человек.

В новость внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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