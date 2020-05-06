Швыдкой: переданные ФРГ данные позволят установить судьбу тысяч советских военнопленных

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Переданные Германией из федерального архива копии документов позволят установить судьбу тысяч советских военнопленных. Об этом сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии передачи копий в рамках российско-германского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и немецких военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны, которая прошла в среду в ТАСС.

"Меньше года тому назад, в 2019 году, было подписано соглашение между Федеральным архивом Германии и Российским государственным военным архивом, которое позволит получить сведения более чем на 500 тыс. советских военнопленных, часть этой работы в преддверии великого дня немецкая сторона передает российской стороне. Это очень важно. Мы тоже открыли свои архивы, чтобы было понятно - как, кто и где оказался после войны и во время войны", - сказал он.

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр передал Швыдкому флеш-накопитель, на котором записано порядка 20 тыс. документов.

"Каждый возвращенный из небытия человек, каждое имя - это очень важный акт <…> Сочетание "без вести пропавший" всегда и до сих пор стучит в сердца людей, потому что из безвестности люди возвращаются в историю, возвращаются в семьи, возвращаются в ту историческую память, без которой мы мертвы. Этот проект очень важен для всех советских людей, которые пережили трагедию плена и сегодня возвращаются оттуда, и для немцев, потому что это совместный российско-германский проект", - подчеркнул Швыдкой.

"Итог 75-летия отношений России и Германии очевиден. Это то примирение народов, которые 75 лет назад не на жизнь, а на смерть сражались на полях Европы. И это примирение, по-моему, один из великих актов того, что человечество вообще предрасположено к миру, а не к войне, хотя наша история - это история войн, как правило. Вся мировая история - это история великих полководцев, это история великих сражений, и очень коротко всегда пишут о тех периодах мира, но я думаю, что для людей мир - это высшая ценность, которая существует", - сказал специальный представитель главы российского государства.

Швыдкой добавил, что в конце года планируется открыть Год Германии в России. "Я напомню, что российско-германские отношения за минувшие полвека приобрели новые качества, и не случайно поэтому в преддверии 75-летия, в 2019 году, мы проводили Русские сезоны в Германии, а в конце нынешнего года, посмотрим, как будут разворачиваться события, мы откроем Год Германии в России. Это важный знак того, что страны, которые живут своими интересами, у которых свои взгляды на разные ценностные вещи, могут быть партнерами и друзьями. И я хотел бы пожелать нашим детям, чтобы они помнили то, что пережили их деды и прадеды во имя будущего", - подчеркнул он.