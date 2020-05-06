Попова порекомендовала людям из групп риска соблюдать меры защиты после окончания изоляции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Людям, находящимся в группах риска по новой коронавирусной инфекции, после начала снятия введенных в РФ из-за пандемии ограничительных мер, нужно будет продолжать соблюдать дополнительные меры предосторожности для профилактики заражения, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В фокусе нашего внимания абсолютно на всех этапах остаются люди из групп риска - люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями. И, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее Попова сообщила, что Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, в три этапа. На каждом из них главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.