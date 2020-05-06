В Ростовской области разрабатывают стратегию выхода из режима самоизоляции

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Глава государства назвал "абсолютно правильными" те ограничительные меры, которые были предприняты, чтобы помешать распространению инфекции, и отметил, что похожим путем пошли многие другие государства. Участники совещания обсудили трехэтапный план снятия ограничительных мер, разработанный Роспотребнадзором. Документ включает в себя перечень рекомендаций, исходя из которых власти регионов смогут предпринимать практические шаги.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам совещания под руководством президента РФ сообщил о мерах, которые позволили начать планирование стратегии по постепенному выходу региона из режима самоизоляции.

"На Дону развернуты необходимые мощности первой волны специализированных стационаров, закуплено оборудование и средства защиты. С высокой степенью эффективности, особенно для людей старшего возраста, действуют меры самоизоляции. Активно разворачивается кампания по обязательному ношению защитных масок в общественных местах. В ближайшие дни мы нарастим практически вполовину ежесуточное тестирование на коронавирус. Эти шаги позволили нам начать планирование стратегии по постепенному выходу из режима самоизоляции", - сказал Голубев по итогам совещания.

Разработанные в регионе планы в целом соответствуют федеральным рекомендациям, отметили в пресс-службе ростовского губернатора. По мнению Голубева, схема снятия ограничений, предложенная руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой, с некоторыми региональными особенностями может быть реализована на территории Ростовской области.

Согласно представленному Поповой плану, на первом этапе разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, допускается возобновление работы небольших предприятий сферы торговли и услуг. На втором этапе допускаются прогулки с членами семьи, возобновляется работа образовательных организаций и торговых точек большей площади, но с ограничением количества посетителей. Третий этап - открытие скверов и парков, всех предприятий сферы торговли и услуг, образовательных учреждений, гостиниц и заведений общепита. При этом соблюдение социальной дистанции остается обязательным требованием.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 1 434 случая заражения, 168 человек выздоровели, 12 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.