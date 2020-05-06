Полиция не нашла подтверждения фактов насилия над ребенком в семье из Мончегорска

ТАСС, 6 мая. Сотрудники полиции не нашли подтверждения фактам насилия над 8-летним мальчиком из Мончегорска Мурманской области, в отношении отчима которого следователями было возбуждено три уголовных дела. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ребенок поступил в реанимацию 25 марта, медики обнаружили у него многочисленные телесные повреждения, нанесенные его отчимом. Мужчина написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мать ребенка ранее была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по городу Мончегорску в период 2019-2020 годов проведено четыре проверки по фактам получения ребенком телесных повреждений. Заявления поступали от прабабушки мальчика, которая была обеспокоена появлением различных травм на теле ребенка. При проведении проверки опрашивались мать и несовершеннолетний, которые поясняли, что травмы ребенка получены им при различных обстоятельствах: падение с велосипеда, игра на детской площадке, катание на тарзанке в развлекательном центре или прогулках на улице. В ноябре 2019 года ребенок был опрошен инспектором ПДН в присутствии педагога-психолога. Факт жестокого обращения в семье не нашел своего подтверждения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре 2019 года малолетний прошел психологическую диагностику, согласно заключению которой, факты жестокого обращения в семье также отсутствуют. "Всякий раз в беседе с полицейскими факты получения телесных повреждений со стороны отчима матерью и самим ребенком отрицались. В настоящее время в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), семья поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел", - отмечается в сообщении пресс-службы.

О ситуации

В среду ТАСС сообщал, что следователи следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении отчима, избившего 8-летнего пасынка, также уголовные дела возбуждены в отношении матери мальчика и по факту халатности, допущенной органами опеки и профилактики безнадзорности.

В Следственном комитете уточнили, что сотрудники ОМВД России по городу Мончегорску за последний год неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных повреждений пострадавшему мальчику и не проводили надлежащих процессуальных проверок. Принимая во внимание эти обстоятельства, следственными органами следственного управления СК России по Мурманской области возбуждено третье уголовное дело - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее в среду сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру РФ по факту избиения 8-летнего мальчика из Мурманской области с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, в том числе системы профилактики.