Число заразившихся коронавирусом в Тамбовской области превысило тысячу

ТАМБОВ, 7 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 75 жителей Тамбовской области. Общее количество инфицированных превысило тысячу человек, сообщил в четверг оперативный штаб региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1046, что на 75 больше, чем сутками ранее", - говорится в сообщении.

Для противодействия распространению инфекции власти региона в апреле ужесточили ограничительные меры для населения. В области ввели масочный режим в общественных местах, всех въезжающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга решено отправлять на двухнедельный карантин. Накануне майских праздников в регионе начали тестировать врачей, имеющих риски инфицирования коронавирусом, а также социальных работников, контактирующих с пожилыми людьми. Ежедневно проводится более 100 исследований.

Сейчас в больницах находятся 357 пациентов, у 180 из них диагностирована пневмония. Свыше 2 тыс. человек находятся на домашнем карантине. В списке выздоровевших 163 человека, двое умерли.