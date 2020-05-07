{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в Тамбовской области превысило тысячу

За сутки вирус выявили еще у 75 жителей

ТАМБОВ, 7 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 75 жителей Тамбовской области. Общее количество инфицированных превысило тысячу человек, сообщил в четверг оперативный штаб региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе составило 1046, что на 75 больше, чем сутками ранее", - говорится в сообщении.

Для противодействия распространению инфекции власти региона в апреле ужесточили ограничительные меры для населения. В области ввели масочный режим в общественных местах, всех въезжающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга решено отправлять на двухнедельный карантин. Накануне майских праздников в регионе начали тестировать врачей, имеющих риски инфицирования коронавирусом, а также социальных работников, контактирующих с пожилыми людьми. Ежедневно проводится более 100 исследований.

Сейчас в больницах находятся 357 пациентов, у 180 из них диагностирована пневмония. Свыше 2 тыс. человек находятся на домашнем карантине. В списке выздоровевших 163 человека, двое умерли.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге пьяная женщина упала на Вечный огонь на Марсовом поле и потушила его
Полиция ищет женщину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС