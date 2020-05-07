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75-летие Победы

"ВКонтакте" 9 мая запустит марафон советских фильмов о войне

Пользователи смогут посмотреть "Судьбу человека", "Иваново детство" и другие картины

"ВКонтакте" в День Победы запустит марафон советских фильмов о войне. Акция продлится 14 часов, уточняется в сообщении соцсети. 

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В рамках марафона можно будет посмотреть фильмы "Они сражались за Родину", "Иваново детство", "Белорусский вокзал", "Белый тигр", "Летят журавли", "Восхождение" и "Судьба человека". Трансляции начнутся 9 мая в 09:00 мск в сообществе "Официальные страницы", пользователи "ВКонтакте" смогут присоединиться к марафону бесплатно.

В мини-приложении "Дома посмотрю" будут доступны концерты, лекции и другие трансляции, посвященные Дню Победы. Кроме того, родственники участников войны смогут найти своих близких на фотографиях, загруженных другими пользователями. Для этого нужно загрузить снимок ветерана в приложение "Лица Победы". Нейронная сеть проанализирует изображения и при наличии совпадения создаст беседу, благодаря которой пользователи смогут начать общаться. 

Также с помощью сервиса "Бессмертный полк" можно рассказать о родных, которые прошли Великую Отечественную войну. Для этого в приложение нужно загрузить фотографию родственника, сервис оформит снимок как памятную карточку, которой можно поделиться в соцсети. Все загруженные изображения объединят в видеоисторию памяти об участниках войны.

Теги
Россия75-летие Победы
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