"ВКонтакте" 9 мая запустит марафон советских фильмов о войне

"У них очень простые желания": о чем мечтают и по каким правилам живут ветераны

В рамках марафона можно будет посмотреть фильмы "Они сражались за Родину", "Иваново детство", "Белорусский вокзал", "Белый тигр", "Летят журавли", "Восхождение" и "Судьба человека". Трансляции начнутся 9 мая в 09:00 мск в сообществе "Официальные страницы", пользователи "ВКонтакте" смогут присоединиться к марафону бесплатно.

В мини-приложении "Дома посмотрю" будут доступны концерты, лекции и другие трансляции, посвященные Дню Победы. Кроме того, родственники участников войны смогут найти своих близких на фотографиях, загруженных другими пользователями. Для этого нужно загрузить снимок ветерана в приложение "Лица Победы". Нейронная сеть проанализирует изображения и при наличии совпадения создаст беседу, благодаря которой пользователи смогут начать общаться.

Также с помощью сервиса "Бессмертный полк" можно рассказать о родных, которые прошли Великую Отечественную войну. Для этого в приложение нужно загрузить фотографию родственника, сервис оформит снимок как памятную карточку, которой можно поделиться в соцсети. Все загруженные изображения объединят в видеоисторию памяти об участниках войны.