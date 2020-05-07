Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

"Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", - написал он в четверг на своем сайте.

При этом, Собянин отметил, что деятельность таких предприятий должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, а на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. "Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома", - заметил мэр.

Кроме того, по его словам, на работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. "Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - заметил мэр. Также в рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

Собянин подчеркнул, что на рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Исключением могут быть только случаи, когда работа ведется в обособленных помещениях без присутствия иных лиц.

"Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции", - сказал он. При несоблюдении этих требований, продолжил Собянин, предприятия и стройплощадки станут закрывать. Контролировать соблюдение саннорм будут специалисты Роспотребнадзора.

Наименее опасно

Собянин также пояснил, почему столичные власти начали возвращение к работе именно с промышленности и строительства. "Прежде всего, в нынешних условиях это наименее опасно. В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями", - сказал он. Мэр уверен, что в относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.