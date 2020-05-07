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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

На работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины, заявил мэр

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промышленных предприятий столицы.

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"Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", - написал он в четверг на своем сайте.

При этом, Собянин отметил, что деятельность таких предприятий должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, а на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. "Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома", - заметил мэр.

Кроме того, по его словам, на работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. "Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - заметил мэр. Также в рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

Собянин подчеркнул, что на рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Исключением могут быть только случаи, когда работа ведется в обособленных помещениях без присутствия иных лиц.

"Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции", - сказал он. При несоблюдении этих требований, продолжил Собянин, предприятия и стройплощадки станут закрывать. Контролировать соблюдение саннорм будут специалисты Роспотребнадзора.

Наименее опасно

Собянин также пояснил, почему столичные власти начали возвращение к работе именно с промышленности и строительства. "Прежде всего, в нынешних условиях это наименее опасно. В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями", - сказал он. Мэр уверен, что в относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.

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"И, во-вторых, возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект. Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей", - пояснил мэр. В частности, он напомнил, что на работу вернутся 500 тыс. человек в Москве и сотни тысяч - в других регионах России". "В нынешних условиях это очень важно", - заключил он.

Максимальная осторожность

Мэр рассказал, что решение об открытии промышленных предприятий и стройплощадок было принято после тщательного взвешивания всех "за" и "против", а первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни будет проходить с сохранением максимальной осторожности и усиленных мер защиты жизни и здоровья людей. "Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова", - заключил он.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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