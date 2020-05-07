В Новгородской области разрешат прогулки с детьми и смягчат ограничения для пожилых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Жители Новгородской области смогут выходить на прогулки с детьми после майских праздников, а гражданам старше 65 лет разрешат прервать режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса, чтобы сходить в магазин или в аптеку. Об этом в четверг в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Будут разрешены прогулки граждан с детьми: на придомовых территориях раз в день можно будет выйти с детьми погулять. <…> И гражданам старше 65 лет, которые вообще должны находится в режиме самоизоляции, разрешаются прогулки, разрешается посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, аптек, но в утренний период - с восьми и до одиннадцати утра, сразу после того, как магазины открываются и там сделана дезинфекция", - сообщил Никитин.

Он также пояснил, что эти и другие перечисленные в ходе заседания нововведения начнут действовать в регионе с 12 мая, а режим готовности на территории Новгородской области продлевается до 19 мая "Дальше будем смотреть исходя из той ситуации, которая будет развиваться", - сказал губернатор.