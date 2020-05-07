В Новгородской области разрешат прогулки с детьми и смягчат ограничения для пожилых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Жители Новгородской области смогут выходить на прогулки с детьми после майских праздников, а гражданам старше 65 лет разрешат прервать режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса, чтобы сходить в магазин или в аптеку. Об этом в четверг в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Будут разрешены прогулки граждан с детьми: на придомовых территориях раз в день можно будет выйти с детьми погулять. <…> И гражданам старше 65 лет, которые вообще должны находится в режиме самоизоляции, разрешаются прогулки, разрешается посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, аптек, но в утренний период - с восьми и до одиннадцати утра, сразу после того, как магазины открываются и там сделана дезинфекция", - сообщил Никитин.
Он также пояснил, что эти и другие перечисленные в ходе заседания нововведения начнут действовать в регионе с 12 мая, а режим готовности на территории Новгородской области продлевается до 19 мая "Дальше будем смотреть исходя из той ситуации, которая будет развиваться", - сказал губернатор.
Что касается работы предприятий на территории области, то после майских праздников разрешается возобновить деятельность салонам красоты, но с ограниченным набором услуг; смогут открыться магазины, реализующие непродовольственные товары, но при условии, что у них существует отдельных вход с улицы; с ограничениями разрешат работать баням и душевым (исключение - бассейны), стоматологическим клиникам. "В тех районах, где ситуация с заболеваемостью [коронавирусом] контролируемая, разрешается деятельность гостиниц, пансионатов, домов отдыха, хостелов и гостевых домов, а также санаторно-курортных организаций", - сообщил Никитин, отметив, что в двух районах области (Чудовском и Маловишерском), где на сегодняшний день действуют дополнительные ограничительные меры по въезду и выезду, смягчать режим с 12 мая не будут.
По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 7 мая в Новгородской области зарегистрировано 438 (плюс 21 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 58 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.