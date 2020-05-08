Бывшая узница Освенцима рассказала об угрозах фашизма в современном обществе

РИМ, 8 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пожизненный сенатор Италии Лилиана Сегре считает неприемлемым использование истории в политических целях и крайне опасными попытки ее переписывать. Об этом бывшая узница концлагеря, одна из борцов с антисемитизмом и проявлениями ненависти сказала в интервью корреспонденту ТАСС в пятницу, перед 75-летием Великой Победы.

"Вопрос о манипулировании историей всегда стоит остро и связан с риском ее использования в политических целях. Попытки переписать историю должны быть пресечены, вне зависимости от того, от кого они исходят", - сказала Сегре. В 13 лет Лилиана вместе с отцом 30 января 1944 года была отправлена из Милана в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, где ее отец погиб спустя два месяца. В лагерь попали также ее бабушка и дедушка, где были сразу убиты. Девушка пережила "марш смерти" и оказалась после освобождения одной из 25 выживших из 776 итальянских детей в возрасте до 14 лет, угнанных в концлагерь в Освенциме. 10 сентября Сегре исполнится 90 лет. В январе 2018 года президент Итальянской республики Серджо Маттарелла назначил ее пожизненным сенатором.

"Я стала свидетелем потрясающего [исторического] момента, - вспоминает Сегре, - встречи Красной армии, которая пришла с востока, с войсками союзников, которые пришли с запада. Последний лагерь, в котором я находилась, назывался Мальхов [одно из подразделений женского лагеря Равенсбрюк], который был освобожден Красной армией [30 апреля 1945 года]. Но меня там физически уже не было, потому что нацисты начали эвакуировать лагерь. И в какой-то момент, когда нас вели в открытом поле, охранники исчезли и мы увидели американских солдат. Вскоре союзники и советские войска встретились в Мекленбурге [на севере Германии]".

Угроза фашизма

В современном обществе она видит угрозы фашизма, как и Папа Римский Франциск, который уже неоднократно публично повторял, что выступления определенных политиков напоминают ему речи Гитлера в 1933 году. "Папа Франциск зрит вглубь, и у него ясное видение. Фашизм всегда представляет угрозу. Современный фашизм использует другие инструменты и рычаги, но цель остается всегда та же. Все начинается с ущемления основополагающих свобод. И потом фашизм не проявляется с нацистским приветствием, он предстает во вполне благообразном образе. В последнее время его немного причесали, чтобы предать презентабельный вид. Политика, которой грозит пандемия, а, значит, экономический спад, может соблазниться на силовые методы", - считает сенатор.

Свое назначение пожизненным сенатором она считает признанием памяти о темной странице истории. Сегре убеждена, что Освенцим стал "катастрофическим последствием" расовых законов, принятых в Италии в 1938 году. Сама она из-за них в восьмилетнем возрасте была вынуждена оставить школу в родном Милане.

В 1943 году ее отец Альберто Сегре пытался бежать с дочерью в Швейцарию, но они были высланы обратно, и перед попаданием в Освенци девочка провела несколько месяцев в тюрьме. "Я лично сражаюсь с темной стороной общества всю свою жизнь. И моя личная борьба с момента, как я стала парламентарием, приобрела государственный статус. Я посвятила себя работе над созданием специальной комиссии по противодействию всем формам расизма, антисемитизму, призывам к ненависти и насилию на этнической и религиозной почве", - рассказала Сегре.

Она полагает, что расизм в отношении мигрантов и антисемитизм прошлого века - вещи не совсем сравнимые. "Две эти вещи несравнимые: разное время, разные условия, мы были насильно депортированы, тогда как миграция (даже если часто является результатом отчаяния) - все-таки выбор человека. Это разные типы расизма, который, впрочем, характеризуется одной общей чертой (и тогда, и сегодня) - это безразличие", - сказала Сегре.

Пожелание новым поколениям

Италия также отметила в этом году 75-летие освобождение от нацизма и фашизма. День освобождения здесь отмечается 25 апреля, и чествуют главным образом партизан, внесших вклад в народно-освободительное движение. Именно победа над фашизмом и нацизмом заложила основы современного итальянского государства, а Конституция Италии опирается на антифашистские принципы.

"Свобода, которая лежит в основе демократии, - непререкаемое благо. Наши страны завоевали ее дорогой ценой. Как говорил Пьеро Каламандрей, один из авторов итальянской конституции, свобода - это, как воздух: замечаешь, насколько необходим, только когда его начинает не хватать. Люди моего поколения задыхались на протяжении 20 лет, и я желаю всем молодым никогда не испытывать это чувство", - заключила Сегре.