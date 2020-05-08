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Пандемия коронавируса нового типа

Володин назвал обоснованными ограничительные меры в Москве в связи с коронавирусом

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя "самую большую нагрузку" в вопросе борьбы с пандемией, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу назвал обоснованными ограничительные меры, которые предпринимаются в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса.

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"Когда речь идет о мерах, эти меры обоснованы. Когда они принимались в Москве, многие говорили о том, почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения. Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно", - заявил Володин по итогам заседания Совета Думы.

По его словам, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя "самую большую нагрузку" в вопросе борьбы с пандемией и "преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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