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Пандемия коронавируса нового типа

Метро в Нью-Йорке не будет работать ночью на время пандемии

Ежедневно с 01:00 до 05:00 по местному времени в подземке будет проходить дезинфекция

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Нью-йоркское метро в связи с пандемией коронавируса впервые с момента открытия в 1904 году ввело практику приостановки движения поездов с 01:00 до 05:00 для проведения дезинфекции на станциях и в вагонах. Об этом сообщил в четверг портал Curbed со ссылкой на главу Транспортного управления Большого Нью-Йорка Патрика Фойе.

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На встрече с журналистами он подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер" и приостановка движения на четыре часа дает возможность для "беспрецедентной по масштабам очистки" станций.

О планах приостановить движение поездов нью-йоркского метро в ночное время впервые объявил в конце апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. С 6 мая началась обработка всех 472 станций и вагонов метро с помощью антимикробных препаратов и ультрафиолетового облучения.

Как отметил в этой связи портал Curbed, ранее подвижной состав в метро подвергался санобработке каждые 72 часа, теперь это будет происходить ежесуточно. Для этих работ Транспортное управление наняло дополнительно около 700 сотрудников. По словам представителей Транспортного управления, новый порядок дезинфекции станций и вагонов должен вселить в жителей города уверенность в том, что пользоваться общественным транспортом после пандемии будет безопасно.

Из-за жестких ограничительных мер, введенных в Нью-Йорке для предотвращения распространения коронавируса, численность пассажиров в метро снизилось по сравнению с обычным уровнем почти на 90%, а в ночные часы сократилась до примерно 11 тыс. человек - это прежде всего сотрудники городских дежурных служб. Для того, чтобы обеспечить транспортом этих ночных пассажиров власти пустили по десяткам временных маршрутов бесплатные автобусы. 344 водителя, участвующие в этой программе, выходят на маршруты с интервалами 20-30 минут, а участки, которые они обслуживают, выбраны с тем расчетом, чтобы обеспечить транспортном прежде всего сотрудников медицинских учреждений, работающих в ночную смену.

С началом программы дезинфекции со станций нью-йоркского метро были эвакуированы регулярно ночевавшие там бездомные. В ночь со вторника на среду, по данным мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, со станций удалили почти 140 бездомных, а в ночь со среды на четверг - уже более 360. По словам мэра, ранее столь масштабной операции на станциях метро не проводилось.

Метро Нью-Йорка, принявшее первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных - в 1904 году, считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400. В обычные дни метро пользуются около 5,6 млн человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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