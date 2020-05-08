Минобороны: число заразившихся коронавирусом военнослужащих увеличилось до 1 576

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 8 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более 3,3 тыс., из них 1 576 человек - это военнослужащие, говорится в опубликованном в пятницу бюллетене Минобороны России.

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"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 8 мая установлено 1 576 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 187 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 193 случая заражения, а также 384 случая среди гражданского персонала.

В военном ведомстве сообщили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. "Из них в тяжелом состоянии три человека, в состоянии средней тяжести девять человек, остальные - без симптомов заболевания. <...> Выздоровело - 275 человек", - говорится в бюллетене.

Также в Минобороны сообщили, что выздоровели 310 курсантов и преподавателей вузов, 121 воспитанник довузовских учебных заведений и 37 человек из гражданского персонала.