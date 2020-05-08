Сроки ЕГЭ, ИВЛ от США, усиление контроля в День Победы. Главное о коронавирусе за 8 мая

Россия
- Всего зафиксировано 187 859 случаев заражения, из них новых — 10 699. За сутки умерли 98 человек, за весь период — 1723.
- ЕГЭ будет безопасно провести в лучшем случае в августе — сентябре, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Некоторые правила поведения сохранятся в России до создания вакцины от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом.
- В Подмосковье с 12 мая будут продавать маски и перчатки на вокзалах, остановках и автобусах.
Москва
- Всего зафиксировано 98 522 случаев заражения, из них новых — 5846. Впервые вылечились больше тысячи пациентов за сутки.
- Сотрудники полиции и Росгвардии в День Победы усилят контроль за нарушением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье, сообщил источник в правоохранительных органах.
- В столице с 12 мая перестанут оформлять цифровые пропуска по СМС.
- Сотрудники предприятий в столице, чьи пропуска были аннулированы, могут заново получить их, подтвердив свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.
- Большинство людей с коронавирусом в Москве являются лишь носителями вируса, у них нет симптомов заболевания.
- С 12 мая маломобильным пассажирам метро будут выдавать бесплатные маски и перчатки.
Мир
- Всего зафиксировано почти 3,77 млн случаев заражения, умерли примерно 265 тыс. человек. Зафиксирован самый низкий недельный рост случаев заражения — их число за последние семь дней увеличилось более чем на 500 тыс., или на 18%.
- США отправят России аппараты ИВЛ, когда в этом возникнет необходимость, заявил американский лидер Дональд Трамп.
- Нью-йоркское метро впервые с момента открытия в 1904 году ввело практику приостановки движения поездов с 01:00 до 05:00 для дезинфекции на станциях и в вагонах.
- ВОЗ предложила проверить схожие с COVID-19 нетипичные случаи заболеваний с конца 2019 года.
- Уровень смертности среди мужчин, которые заразились новым коронавирусом, оказался в два раза выше, чем у женщин.