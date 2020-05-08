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Пандемия коронавируса нового типа

В мире зафиксирован самый низкий недельный рост случаев заражения коронавирусом

Количество заболевших увеличилось более чем на 500 тыс. человек
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© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось более чем на 500 тыс. человек, или на 18%. Это самый низкий недельный рост с начала пандемии.

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Всего в мире коронавирусом заразились почти 3,77 млн человек, то есть на 100 тыс. жителей планеты приходятся 47 инфицированных. В последние четыре недели еженедельно выявляют примерно 500 тыс. случаев заражения.

Условный показатель смертности за семь дней немного снизился - с 7,12% до 7,03%. В общей сложности из-за коронавирусной инфекции в мире умерли примерно 265 тыс. человек.

Продолжает уверенно расти число выздоровевших - сейчас их уже более 1,3 млн. Рост за неделю составил около 30%.

Резкий рост в Британии и Бразилии

За две недели из первой пятерки стран по количеству инфицированных выпала сначала Германия, а потом и Франция. Их места заняли Великобритания и Россия.

На первой строчке по-прежнему Соединенные Штаты, где насчитывается уже более 1,2 млн заразившихся - почти треть всех случаев в мире. На каждые 100 тыс. американцев приходятся 373 инфицированных. Ежедневно выявляется очень много новых случаев - в среднем 27 тыс. Это самый высокий показатель в мире.

Далее следует Испания, где с начала вспышки коронавирус подтвердили примерно у 231 тыс. человек. Однако в сутки в стране фиксируют уже не более 2-3 тыс. новых случаев.

На третьем месте остается Италия (213 тыс.). В республике ежедневно прибавляется примерно по тысяче заразившихся.

Следующая - Великобритания. В королевстве уже более 206 тыс. инфицированных, на 20% больше, чем неделю назад. В среднем здесь регистрируют около 5 тыс. новых пациентов в сутки.

На пятую строчку поднялась Россия (около 188 тыс.), где ежесуточно выявляют примерно 10,5 тыс. заразившихся. При этом почти в половине новых случаев речь идет об инфицированных без симптомов. Кроме того, Россия занимает уверенное второе место по количеству сделанных тестов на коронавирус, всего проведено уже почти 5 млн таких исследований.

Резкий рост числа заразившихся фиксируется в Бразилии, где уже 135 тыс. инфицированных. По этому показателю она занимает восьмую позицию в мире. За неделю прирост составил 47%.

Китай, с которого началась пандемия, продолжает занимать 11-е место. В стране 84,5 тыс. случаев заражения.

Снижение смертности

Впервые за долгое время было зафиксировано небольшое снижение условного показателя смертности. На этой неделе он составил 7,03%, опустившись на 0,09 п.п. по сравнению с неделей ранее. Таким образом, в мире умер каждый 14-й заразившийся.

По числу летальных исходов первое место продолжают занимать США, где умерли уже более 75,6 тыс. человек (рост на 15 тыс. за неделю). Показатель смертности остается на сравнительно невысоком уровне - 6%.

С третьего на второе место переместилась Великобритания, где зарегистрировано более 30 тыс. смертей (3,8 тыс. за семь дней). Уровень смертности в королевстве почти достигает 15%.

Далее следует Италия, где около 29 тыс. умерших (в том числе около 1,5 тыс. за минувшую неделю), а уровень смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 13,8%.

Самая высокая смертность среди стран, где много инфицированных, зарегистрирован в Бельгии - 16,3%. В лидерах также находятся Франция (15,2%) и Нидерланды (12,6%). Самый низкий уровень летальности - в России (0,92%), Турции (2,7%), Германии (3,9%).

Германия в лидерах по выздоровевшим

Если на прошлой неделе вылечившихся пациентов с коронавирусом было около 1 млн, то сейчас - уже 1,3 млн. Таким образом, выздоровел уже каждый третий инфицированный.

В лидерах по этому показателю среди стран с наибольшим числом заразившихся оказалась Германия (83,6%), обогнав Иран (80%). В Турции этот показатель равен 62%.

В США вылечились пока только 16,8% заразившихся, в Испании - уже 63,8%, что на 6 п.п. больше, чем неделей ранее. В Италии уровень выздоровления - 44,6% (прирост примерно на 8 п.п. по сравнению с неделей ранее).

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БразилияСШАГерманияИспанияВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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