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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: в Московском регионе 9 мая усилят контроль за нарушением режима самоизоляции

По информации источника ТАСС, особое внимание правоохранительные органы уделят зонам отдыха и смотровым площадкам
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии в День Победы усилят контроль за нарушением режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В Москве и Подмосковье 9 мая будет усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание будет уделено зонам отдыха, а также местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты, посвященные Дню Победы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что внимание уделят также лесополосам, лесным массивам и берегам водоемов, куда граждане могут отправиться отдыхать.

По словам собеседника, сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и тщательнее проверять цифровые пропуска.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С конца марта в Подмосковье также действует режим всеобщей самоизоляции.

Режим самоизоляции продлен в Москве и Московской области до 31 мая включительно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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