Матвиенко заявила, что память о подвиге народа в годы ВОВ остается в сердцах

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Трагическая правда о Великой Отечественной войне, которая принесла испытания и беды в каждую семью, должна быть сохранена и передана потомкам, а память о подвиге участников войны и тех, кто трудился в тылу, жива в сердцах, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Война принесла неисчислимые беды и испытания в каждый дом, в каждую семью, унесла миллионы жизней. Мы никогда не забудем, какую цену заплатил наш народ за одоление коричневой чумы, спасение человечества от фашистского порабощения. Важно сохранить трагическую и горькую правду о самой страшной войне в истории человечества, не допустить ее искажения и попыток новых темных сил стереть память о ней у последующих поколений", - говорится в поздравлении Матвиенко, опубликованном в субботу на сайте верхней палаты парламента.

Сенатор отметила, что в День Победы граждан России переполняют чувство гордости за великий народ, радость и волнение, скорбь о тех, кто погиб, защищая страну. "Мы с искренним уважением чествуем ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вспоминаем ушедших героев, которые живы в наших душах и ежегодно присутствуют в дни праздника Победы в составе "Бессмертного полка". <...> Пусть мы сегодня не пройдем торжественным маршем по улицам. Но память о подвиге наших предков, которую мы храним, все равно остается в наших сердцах", - добавила Матвиенко.

Председатель СФ пожелала всем мирного неба над головой и благополучия.