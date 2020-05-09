Около 10 тыс. документов фронтовиков Крыма разместили в мультимедийном музее ко Дню Победы

Учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград начали собирать в феврале прошлого года. В каждом военкомате полуострова для этого сформировали группы по пять человек, а при республиканском комиссариате работает команда из 20 сотрудников. Помимо этого, развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики и их родственники, которым помогают перевести документы в электронный вид и загрузить в базу данных.

"Больше половины - около 10 тыс. фронтовиков - точно уже размещены на сайте. Мы оцифровывали и тех, кто служил в Крыму во время Великой Отечественной войны, и тех, кто был призван отсюда и воевал в других частях страны. Стараемся не разграничивать, ведь, даже если что-то будет дублироваться с другими регионами, система сайта "Дорога памяти" двойные фамилии распознает и убирает", - сказал Голтелов.

Работали с архивами городского музея Симферополя и музея Великой Отечественной войны гарнизонного дома офицеров. "Иногда находим новые ресурсы, информацию в разных учреждениях, организациях и начинаем с ними работать. Хочется, чтобы все это не пропало, ведь бумага - это материал, у которого есть свой срок годности. Мы можем это все потерять, поэтому необходимо оцифровать все, пока есть возможность, чтобы никто не был забыт", - считает помощник военкома Крыма.

Топловский монастырь и спасение хирурга

Предстанут вскоре в оцифрованном виде и шее в. К примеру, подвиги замкомандира партизанского соединения Кузьмы Меркулова, группа которого уничтожила в мае 1942 года в Топловском монастыре восемь офицеров вермахта. Операцию описывает в своей книге "Дневник партизана" писатель-фронтовик Иван Генов: "Налет был столь неожиданным и молниеносным, что оставшиеся в живых гитлеровцы не успели ничего предпринять".

Спасение известного феодосийского хирурга Онисима Сухарева - также дело рук партизан под командованием Меркулова. Переодевшись в немецкую форму, группа советских диверсантов вывезла из города врача, которого гестаповцы собирались казнить за членство в большевистской партии.

Кузьма Меркулов из небольшого села Таганашмин, что на севере Крыма, прошел Халхин-Гол и вновь был призван на пятый день Великой Отечественной войны. Он оказался во вражеском тылу после того, как захватчики отрезали дорогу на Керчь в 1941 году. Домой, истощенный и больной, он вернулся в апреле 1944-го, когда началась операция по освобождению полуострова.

"Скоро побольше данных соберу по Меркулову и все направлю для размещения. Оцифровка архивных документов будет вестись и после 9 мая, будем искать дальше данные, чтобы все наши герои были собраны в единую базу участников Великой Отечественной войны", - пояснил Голтелов.

Сколько еще уникальных историй бойцов хранят крымские архивы, оценить пока сложно. Данные для оцифровки собирают и в семьях фронтовиков, рассказал помощник военкома. "Это огромнейшая ответственность, каждая история - это чья-то судьба. Прежде всего, в этих людях поражает огромная самоотверженность и скромность. Читаешь документы, в которых написано, где этот участник Великой Отечественной войны работал, и понимаешь, что это простые люди - трудились в совхозах, поднимали страну. Это пример, на который мы все должны равняться", - считает Голтелов.