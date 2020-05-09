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75-летие Победы

ФСБ поздравила в Севастополе ветерана, в годы войны вычислявшую пособников нацистов

Ольга Малыгина поступила на службу в органы госбезопасности в марте 1944 года, тогда ей едва исполнилось 18 лет
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Описание
Ольга Малыгина
© Карина Сапунова/ТАСС
Ольга и Всеволод Малыгины в молодости
© Карина Сапунова/ТАСС
Рисунок, подаренный сандружиннице Леле Малыгиной раненным моряком
© Карина Сапунова/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю поздравили с Днем Победы 94-летнюю Ольгу Малыгину, которая в годы Великой Отечественной войны, не успев закончить школу, начала службу в НКГБ (Народном комиссариате государственной безопасности) и почти 10 лет проработала оперуполномоченным, разыскивая пособников нацистского режима на Украине.

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"Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю шефствуют над ветеранами ведомства, поздравляют их с праздниками. Ольга Ивановна, которая сейчас вместе с семьей живет в Севастополе, старейший в городе ветеран, служивший в органах госбезопасности в годы Великой Отечественной войны", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По железным дорогам войны

Семья Савиных - мама, папа и 15-летняя Лёля - были в числе тех, для кого война началась в 4 утра 22 июня. Станцию Киверцы, где они жили, начали бомбить одной из первых. В разговоре с корреспондентом ТАСС Ольга Ивановна вспоминает, что самолеты "летали прямо над электрическими столбами", а взрывы и стрельба, казалось, не прекращались вовсе.

Вместе с родителями-железнодорожниками ее эвакуировали в Казань, где она закончила курсы сандружинниц, на фронт девочку не брали, но летом 1942 года Ольга смогла напроситься в санитарный поезд.

Через несколько месяцев родителей перевели на станцию Сарны Ровненской области Украины. Жили прямо в вагонах, в одном из которых был штаб НКВД. Там ей и предложили стать сотрудницей комиссариата.

Оперуполномоченный Лёля

С марта 1944 года девушка, которой едва исполнилось 18 лет, работала в органах госбезопасности. Сначала была помощником оперуполномоченного, потом - оперуполномоченным, стрелять ее учили коллеги прямо в местном огороде, рассказала ветеран ТАСС.

При этом она вспоминает, что работа была опасной, ведь Ровненскую область только-только освободили от врага, и там еще оставались украинские националисты, пособники фашистов, банды. Чтобы справиться с ними, органам понадобилось несколько лет. За это время девушка пережила многое - участвовала в расследованиях зверских убийств, работала под прикрытием.

О подробностях рассказывает неохотно: "Не хочу даже вспоминать. Но что надо точно сказать - так про наших ребят. Мы дружные очень были, друг друга держались всегда".

В том же 1944 году подразделение передислоцировали в Ровно, и вскоре Ольга познакомилась с будущим мужем Всеволодом Малыгиным - тоже офицером госбезопасности, всего на год старше.

После войны

В 1946 году у Малыгиных родилась старшая дочь Татьяна. А еще через два года они, офицеры госбезопасности, закончили школу - сделать это вовремя не смогли из-за войны.

"Меня воспитывала в Ровно, в основном, бабушка. Отец часто ездил в командировки, мама много работала, со службы приходила поздно ночью. Страшно в то время было: бандеровцев, украинских националистов и других еще не всех выявили. Я помню, как приходили к дому, стучали в окна, угрожали маме оружием...", - уточнила Татьяна корреспонденту ТАСС.

Службу в органах госбезопасности Ольга оставила только в 1953 году в звании старшего лейтенанта: подразделение в Ровно расформировывали. Малыгины переехали в Севастополь, где Всеволод продолжил службу на флоте, а Ольгу приняли на работу в райком партии. "Но так интересно, конечно, уже не было. Если бы была возможность, никогда бы из госбезопасности не ушла", - отметила Ольга Ивановна.

Сейчас она живет в Севастополе вместе с большой семьей - детьми, внуками, правнуками и праправнуками. Сослуживцев и друзей уже нет в живых, но накануне Дня Победы ей звонят их дети - поздравить с праздником. "Желаю, чтобы никогда вы не видели войны и даже ни единого выстрела не слышали!", - отвечает она поздравляющим.

Теги
УкраинаРоссияСевастополь75-летие Победы
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