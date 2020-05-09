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75-летие Победы
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Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

Отсюда же глава государства обратился к россиянам по случаю 75-летия Победы
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Победы возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

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Отсюда же глава государства обратился к россиянам по случаю 75-летия Победы. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Путина на субботу запланировано еще несколько мероприятий, связанных с праздником.

Президент России ежегодно 9 мая возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Обычно эта церемония проходит после парада Победы на Красной площади, который в этом году был отложен из-за эпидемиологической ситуации.

На этот раз президент был без многочисленного сопровождения. На аллее Александровского сада были выстроены Почетный караул и Президентский оркестр. После того, как Путин произнес речь, прозвучал гимн России и военнослужащие прошли торжественным маршем. Глава государства также возложил букеты гвоздик к стелам городов-героев. Оркестр в этот момент исполнил знаменитую мелодию Яна Френкеля из песни "Журавли".

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул - "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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