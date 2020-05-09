На центральной площади Белграда открылась выставка в честь Дня Победы

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония открытия выставки, посвященной 75-летию Победы во Второй мировой войне, прошла в субботу на главной белградской площади Республики, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия выставки, на которой представлены архивные документы и фотографии периода освобождения Югославии, принял участие в том числе посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Почетными гостями с сербской стороны стали первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, министр инноваций и технологий республики Ненад Попович, глава кабинета президента Сербии Никола Селакович, заместитель мэра Белграда Горан Весич.

"Это великий день в антифашистской борьбе, Сербия в составе Югославии внесла большой вклад в победу над нацизмом. В мире заметны попытки пересмотреть историю, однако нашей обязанностью является этого не позволить. Поздравляю всех с Днем Победы", - заявил Дачич.

Селакович в свою очередь отметил, что 9 мая - один из самых величественных дней в человеческой истории. Он напомнил об особой роли российских солдат, освободивших Сербию. "Мы должны бороться с переписыванием истории, и эта выставка, как и акции "Бессмертного полка", является вкладом в эту борьбу", - заявил Селакович.

Посол России в Белграде поблагодарил сербскую сторону за память и гордость общими предками. Он напомнил о продолжающейся борьбе за право памяти своего прошлого и указал на недопустимость попыток исказить общую историю двух стран.

В честь Дня Победы в Сербии, которая только два дня назад отменила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, проходит целый ряд памятных мероприятий. Так, сербские власти выпустили юбилейные марку и конверт, посвященные Дню Победы и акции "Бессмертный полк". А на главном мемориале павшим советским воинам и югославским партизанам в ночь на 9 мая впервые зажглась праздничная подсветка.